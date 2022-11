Catania. Meloni “si arrende” all’Europa, i clandestini sbarcano tutti e fanno festa

“Scendono tutti, scendono tutti…” Ha urlato uno di loro e da il via alla festa. Cambia il maestro ma la musica resta sempre la stessa



Slogan, applausi e grande feste di gioia, al porto di Catania quando arriva la notizia che i clandestini rimasti a bordo della Geo Barents di Medici senza frontiere sbarcheranno tutti, come già accaduto per i 35 della Humanity 1. Ad annunciare quella che a prescindere dai proclami propagandistici del governo è una resa totale a Bruxelles è Juan Matias, capodelegazione di Medici senza frontiere. A quel punto gli attivisti presenti accanto al molo 10 del porto di Catania si sono scatenati: “Scendono tutti, scendono tutti…” Ha urlato uno di loro, ed è iniziata la festa.

Una sconfitta totale della linea dura del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, delle quattro Ong che chiedevano un porto di attracco infatti, solo la Ocean Viking è stata dirottata nel porto di Marsiglia e non per merito del governo italiano, ma per gentile concessione del presidente Macron, che con questa “furbata” ha tolto alla Meloni anche l’alibi di incolpare l’Europa. Chapeau…