Catania. Morte cerebrale per la 12enne che ha avuto un arresto cardiaco a scuola: i genitori donano gli organi

Non ce l’ha fatta la ragazzina 12enne che due giorni fa aveva avuto un arresto cardiaco mentre era a scuola: la commissione medica dell’ospedale Garibaldi nuovo di Catania ha dichiarato la morte cerebrale

La commissione medica dell’ospedale Garibaldi dopo le ore di “osservazione” previste dalla legge, ha dichiarato la morte cerebrale della ragazzina dodicenne che giovedì scorso ha avuto un arresto cardiaco mentre era in classe nell’Istituto comprensivo “Cavour” di via Carbone, a Catania, dove frequentava. Secondo il parere dei medici, i danni provocati dall’ipossia per la mancanza di ossigeno al cervello dopo l’arresto del sistema cardiocircolatorio, le hanno indotto un coma irreversibile.

La dodicenne quella tragica mattina ha accusato un malore improvviso ed in un primo momento è stata soccorsa dai presenti, che hanno cercato di rianimarla in attesa dell’arrivo dell’ambulanza attrezzata per i casi trattati in sede di Unità di terapia intensiva cardiologica.

Poi la corsa in ospedale con la polizia, che a sirene spiegate ha aperto la strada di solito molto transitata, fino all’ospedale Garibaldi di Nesima, dove la giovane è stata stabilizzata, cosa che le ha permesso di superare la crisi. Purtroppo nella giornata di ieri, i medici nonostante le cure, non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte cerebrale. I genitori della dodicenne hanno autorizzato il prelievo degli organi per la loro donazione.