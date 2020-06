Catania. Muore 24enne disabile giudicata guarita da Covid-19 e poi tornata positiva: era un’ospite dell’Oasi di Troina

Una ragazza 24enne disabile ospite dell’Oasi di Troina, era stata giudicata guarita dal coronavirus, ma e tornata positiva ed è deceduta

Il decesso è avvenuto ieri pomeriggio nell’ospedale di Catania. La giovane che un’ospite dell’Oasi di Troina, la settimana scorsa la ragazza era stata ricoverata al reparto di Malattie infettive dell’ospedale Umberto I di Enna.

La ventiquattrenne infatti in un primo momento era stata dimessa perché giudicata guarita dal Covid-19, ma poi per un disturbo che non sembrava grave era tornata in ospedale per dei controlli, ma non appena è stato eseguito il tampone, deciso precauzionalmente dai medici, risultato positivo, le condizioni si sono rapidamente aggravate.

Nella giornata di ieri, proprio per l’aggravarsi del quadro clinico, i medici hanno deciso di trasferirla d’urgenza a Catania, dove nonostante sia stata sottoposta a terapia intensiva, è deceduta.