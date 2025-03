Catania. Nella notte moto con due giovani di 25 e 24 anni si schianta contro un’auto in sosta: morti entrambi

Un tragico incidente si è verificato nella notte: due ragazzi di 25 e 24 anni hanno perso la vita

FOTO ARCHIVIO

Il drammatico incidente autonomo si è verificato questa notte intorno all’ 1 e 40, in via Trieste a Catania. Secondo una prima ricostruzione, i due giovani viaggiavano su una moto Honda Africa Twin di grossa cilindrata, quando, per cause in corso di accertamento, si sono schiantati contro una vettura parcheggiata.

Nel drammatico incidente stradale, Cristian Gargano di 25 anni e Edoardo Distefano di 24, che si trovavano a bordo sono deceduti sul colpo. Sul posto sono arrivati gli uomini del 118, che non hanno potuto fare altro che constare il decesso dei due giovani. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale di Catania. dai primi accertamenti, entrambi i giovani sarebbero stati privi di casco.