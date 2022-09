Catania. Perde il controllo della moto e si schianta sul selciato: muore un 38enne, ferita la passeggera

Tragico incidente: 38enne perde il controllo della moto e si schianta sul selciato: muore sul colpo, ferita la passeggera

È accaduto questa mattina sull’asse attrezzato, che collega l’autostrada A19 Palermo-Catania con il corso Indipendenza passando attraverso il popoloso quartiere di Librino, a Catania. La vittima è Salvatore Fagone di 38 anni.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di una moto insieme ad una giovane donna seduta dietro, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi sull’asfalto. Nel violento impatto il 38enne nonostante i tentativi di rianimazione è deceduto, mentre la donna è stata trasportata al Pronto Soccorso del Policlinico, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118, sono arrivati gli agenti della sezione Infortunistica della polizia locale che hanno eseguito i rilievi di quello che appare come un incidente autonomo, ma ci sono indagini in quanto un testimone avrebbe visto un’automobile transitare contemporaneamente e gli inquirenti dovranno stabilire se i due mezzi siano venuti a contatto e di chi sia la colpa.