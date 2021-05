Catania. Picchia il marito davanti al figlio piccolo: moglie violenta arrestata

Una donna è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi in danno del marito



È accaduto nella notte tra giovedì e venerdì scorso in un’abitazione di via Naselli, a Catania. La Polizia è stata chiamata da alcuni vicini di casa per una lite in famiglia e quando gli agenti sono arrivati hanno accertato che la donna aveva aggredito e picchiato il proprio marito, in presenza del figlio minore.

L’uomo ha raccontato che l’episodio non era stato un caso isolato ed è stato accompagnato al pronto soccorso insieme al figlio e dopo le visite mediche ha sporto denuncia e lasciato l’abitazione familiare. La donna è stata arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi a danno del marito.