Catania. Rimane coinvolto in un tamponamento: motociclista 37enne muore sul colpo

In un tamponamento avvento nel tardo pomeriggio di ieri, un motociclista tifoso del Catania calcio, è morto sul colpo

È accaduto intorno alle 18, sulla SS121 (catanese) nel tratto che collega Paternò a Catania, all’altezza di c.da Palazzolo. La vittima è Andrea La Spina di 37 anni. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, alla guida della propria moto, una Bmw 1300, tornava dal “Totuccio Carone” di Ragalna dove aveva assistito al test match tra la sua squadra del cuore e il Città di Taormina, quando, per cause in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un tamponamento, nel quale la moto si è scontrata con un’auto. Nel violento impatto il 37enne è stato sbalzato dalla sella finendo, molto distante dalla moto, incastrato nello spartitraffico ed è morto sul colpo.



Sul posto è intervenuto il personale del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo,oltre alla polizia municipale di Belpasso che si è occupata di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione

Il presidente del Catania SSD, Rosario Pelligra, ha espresso sincere condoglianze: “Ciao Andrea, non ti dimenticheremo. Siamo sconvolti e profondamente addolorati, dinanzi a una tragedia del genere tutto passa in secondo piano. Il Catania non dimenticherà Andrea, così innamorato di questi colori e delle squadra della sua città. Con il cuore, siamo vicini alla famiglia La Spina. Una delegazione del nostro club parteciperà ai funerali”.