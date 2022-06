Catania. Scontro nella notte tra un’auto e una moto: muoiono due giovani. Inutili i soccorsi

Ancora una tragedia del sabato sera. Due giovani a bordo di una moto sono morti dopo un terribile impatto con un’auto

È accaduto poco prima delle 2 di notte nella centralissima via Etnea all’angolo con via Istituto Sacro Cuore, a Catania. Le vittime sono due ragazzi che viaggiavano sulla moto. Secondo una prima ricostruzione, ma le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, pare che una Opel Corsa con a bordo un uomo e una donna, abbia svoltato su via Istituto Sacro Cuore quando è sopraggiunta una moto di grossa cilindrata con in sella due giovani, che non ha fatto in tempo a fermarsi impattando violentemente contro la vettura.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno provato a rianimare i due giovani ma per loro non c’è stato nulla da fare, mentre gli occupanti dell’auto rimasti lievemente feriti..

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale, che ha hanno sequestrato mezzi.