Catania. Scontro tra due auto nella notte: muore una ragazza , feriti i due conducenti, uno gravemente

Tragico incidente stradale nella notte: nello scontro tra due auto perde la vita una giovane ragazza e feriti i due conducenti

È accaduto intorno alle 3, sul Viale Africa, nel tratto antistante alle Ciminiere a Catania. La vittima è una ragazza, che viaggiava come passeggera su una Ford Ka guidata da un amico. Secondo una prima ricostruzione che si basa su alcune testimonianze, l’auto con i due giovani avrebbe eseguito una manovra di svolta per passare nel controviale di Viale Africa, proprio in quel momento è sopraggiunta una Lancia Y a folle velocità, guidata da un giovane, che non è riuscito a frenare ed si è schiantato sulla Ford Ka.

Nel violento impatto la ragazza è morta sul colpo, mentre il conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi. La conducente della Lancia è stata trasportata all’ospedale Cannizzaro. Non si conoscono le sue condizioni.

Sul posto oltre al personale del 118 sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilevi per la ricostruzione dell’incidente.