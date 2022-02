Catania. Smart si scontra con auto carabinieri che nel rimbalzo travolge scooter con 2 giovani: muore un 25enne

Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri: un giovane di 25 anni che era su uno scooter è deceduto

È accaduto intorno alle ore 23 nel viale Mario Rapisardi, all’altezza dell’angolo tra via Filzi e via Lavaggi, a Catania. La vittima è il 25enne Alessandro Mineo. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia locale, una Smart si è scontrata con una ‘gazzella’ del nucleo radiomobile dei carabinieri che, con lampeggiante e sirena attivi, stava intervenendo in zona dopo la segnalazione al 112 di un’aggressione.

Nell’impatto l’auto dei militari dell’Arma avrebbe cambiato la “traettoria” andando a colpire uno scooter con a bordo la vittima e una ragazza, che pare fosse fermo al semaforo dell’incrocio che era rosso. La “gazzella” dopo l’impatto si sarebbe capovolta e poi rotolando tornata sulle sue quattro ruote, ma continuando la sua corsa per poi fermarsi schiantandosi contro delle vetture che erano posteggiate.





Nel violentissimo scontro i due giovani sullo scooter sono stati scaraventati in aria, la ragazza è rimasta ferita, mentre il 25enne è morto. Feriti anche i due militari dell’Arma, uno dei quali è rimasto incastrato nella vettura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania che hanno estratto, il militare dall’abitacolo della gazzella, oltre ai sanitari del 118 che hanno trasportato all’ospedale San Marco sia i due carabinieri che la ragazza che è stata ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi per stabilire la dinamica e le indagini sono stati eseguiti dalla polizia locale. Sul posto è intervenuto il sostituto procuratore di turno.