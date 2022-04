Catania. Spargeva in strada wurstel imbottiti di chiodi e ami per uccidere i cani: denunciato 61enne

I carabinieri hanno denunciato un uomo di 61 anni che disseminava nel centro di Catania pezzi di wurstel “imbottiti” di ami, fil di ferro e chiodi, per uccidere sia i randagi che i cani portati a spasso dai loro proprietari

I carabinieri della stazione di piazza Verga a Catania, hanno denunciato un uomo di 61 anni per maltrattamenti di animali. Ai militari dell’Arma negli ultimi mesi, erano pervenute numerose segnalazioni e denunce da parte di proprietari di cani, commercianti e semplici cittadini, i quali avevano scoperto nelle aiuole o sui marciapiedi di corso Italia, piazza Verga, largo Bordighera, via Vittorio Veneto e corso delle Provincie, pericolosissime esche fatte con pezzi di wurstel “imbottiti” di ami, fil di ferro e chiodi, per uccidere sia i randagi che i cani portati a spasso dai loro proprietari.



I carabinieri hanno iniziato le indagini e dalle analisi di numerosi sistemi di videosorveglianza della zona, hanno ricostruito due episodi in cui un uomo, mentre passeggiava in via Vittorio Veneto, lasciava cadere dalle mani un pezzo di wurstel vicino ad un’aiuola.

In uno di questi casi, un cane di piccola taglia al guinzaglio ne aveva ingerito un pezzo, causando all’animale piccole lesioni nell’intestino. L’uomo, grazie alle immagini, è stato identificato mentre era seduto su una panchina di piazza Verga.

Nella perquisizione che ne è seguita, a casa del 61enne è stato ritrovato del “materiale ferroso” che potrebbe essere stato utilizzato per imbottire i “würstel”. Inoltre i militari hanno controllato il guardaroba dell’uomo, dove sono stati trovati gli stessi abiti che indossava nei video che lo hanno immortalato. I Carabinieri ora stanno indagando per capire il movente che avrebbe spinto l’uomo a preparare i letali bocconi destinati ai cani.