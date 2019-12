Catania. Tragedia di Natale: un anziano uccide la moglie perché malata terminale e poi si spara

Una tragedia si è consumata in una casa di due anziani: lei disabile e malata terminale è stata uccisa dal marito che poi si è suicidato

È accaduto in un’abitazione di via Fallico, a Randazzo, in provincia di Catania. Un anziano, Antonino Mobilia di 84 anni, ha ucciso la moglie, Rosa D’Amico di 81 anni con un colpo di fucile calibro 12 regolarmente detenuto, poi ha rivolto l’arma verso se stesso e si è tolto la vita. La tragedia sarebbe avvenuta ieri mattina, ma la scoperta è stata fatta diverse ore più tardi.

Secondo un prima ricostruzione dei carabinieri che indagano sull’accaduto, la causa di questa tragedia natalizia, sarebbe nata dalla disperazione dell’uomo che a causa delle gravi condizioni di salute della moglie, pare malata terminale di tumore, in un momento di angoscia, ha messo in atto il tragico evento.

A chiamare i carabinieri sono stati i familiari delle due vittime, preoccupati perché non avevano loro notizie. Il pm ha disposto l’autopsia sui due corpi, che sono stati trasportati al Policlinico di Catania.