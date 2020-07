Catania. Tragico incidente in moto in zona Policlinico: 24enne muore sul colpo

Il terribile incidente, autonomo, costato la vita al giovane, si è verificato stamattina attorno alle 7.50 in via Passo Gravina, in zona Policlinico

Non c’è stato nulla da fare per G.M. di 24 anni, vittima del tragico incidente autonomo verificatosi stamattina poco prima delle 8.00 in via Passo Gravina a Catania, all’altezza dell’Ascoli Tomaselli.

Da quanto appresso, il ragazzo, alla guida una potente motocicletta Suzuki GSR 600, per cause ancora da accertare, ne avrebbe perso il controllo cadendo e schiantandosi contro il cordolo che delimita la carreggiata, lasciando una lunghissima ed impressionante scia di sangue sull’asfalto. La moto e il casco, sono stati sbalzati a circa 100 metri da dove si trovava il corpo.

Data la violenza dell’incidente, per il ragazzo purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Pare che un medico che stava uscendo dal vicino Policlinico si sia accorto dell’incidente ed abbia subito prestato soccorso, costantando però che ormai non c’era più polso.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e Carabinieri e Muncipale per i rilievi di rito. Il corpo del giovane, coperto sull’asfalto da una coperta termica, è stato poi trasportato all’obitorio del cimitero catanese.