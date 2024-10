Catania, una donna salva un uomo che la furia dell’acqua stava trascinando insieme al suo scooter – VIDEO

Il nubifragio di oggi ha trasformato le strade di Catania le strade in fiumi in piene anche a causa dall’acqua piovana che è arrivata dai paesi dell’Etna e ha travolto tutto ciò che ha incontrato

La scena di questo video è accaduta in via Etnea che è diventata un fiume piena, con l’acqua sopra i marciapiedi che ha trascinato con se uno scooter verso piazza Duomo, seguito dal suo proprietario, con il casco ed un sacchetto in mano. Fortunatamente poi una donna ha avuto il coraggio di infilarsi in mezzo alla furia dell’acqua ed è riuscita con fatica a salvarlo. dall’acqua ed è soccorso da alcuni passanti. La scena è stata ripresa da più persone e i video sono diventati virali sui social.