Catania. Violentissimo scontro tra una moto e un fuoristrada: perde la vita un 59enne

Un terribile scontro che non ha lasciato scampo ad un uomo che con la sua moto ha impattato con un fuoristrada



È accaduto ieri mattina intorno alle 11, nella zona industriale di Catania. La vittima è Dario Fusto, 59enne di Belpasso. Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente ci sarebbe una precedenza mancata, ma la dinamica è ancora da accertare. Fusco era alla guida della sua “Moto Guzzi” rossa, quando, all’incrocio fra la prima e l’undicesima strada, si è scontrato con una jeep condotta da un militare americano della base di Sigonella, che procedeva con a fianco la moglie. Il 59enne non è riuscito ad evitare l’impatto che è stato violentissimo.

Subito sono scattati i soccorsi e il motociclista è stato trasportato in ospedale, dove nel pomeriggio è deceduto. Dario Fusto era fra Belpasso e Paternò era molto conosciuto soprattutto per il suo impegno in campo artistico.