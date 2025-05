Catania. Violento scontro tra motociclette: muore un 32enne, in gravissime condizioni l’altro centauro

Un drammatico incidente stradale ha allungato la scia di sangue nelle strade siciliane

E’ accaduto intorno alle 22 di ieri sera in via dei Due Obelischi, nella zona nord di Catania, al confine con Gravina e Sant’Agata Li Battiati. La vittima è un giovane di 32 anni, che secondo le prime informazione è il titolare di un panificio fra via Santa Sofia e via Simili.

Il 32enne era alla guida di una moto di grossa cilindrata, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’altra moto guidata da un uomo di 43 anni. L’impatto è stato molto violento e il 32enne sarebbe moro sul colpo, mentre l’altro motociclista, che in un primo momento era stato dato per morto, è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato d’urgenza ad personale del 118 all’ospedale Cannizzaro.

Il 43enne è stato ricoverato in Rianimazione e nella notte sottoposto a un delicato intervento chirurgico.Le sue condizioni sono gravissime. Sul posto oltre ai soccorritori del 118 sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

