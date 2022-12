Cattolica Eraclea (AG). Muratore 51enne ucciso a coltellate in strada: arrestato un pensionato

Un cinquantunenne è stato ucciso a coltellate in strada da un pensionato che è stato fermato, all’origine dell’omicidio ci sarebbe una lite per futili motivi

L’omicidio si è consumato intorno alle 15 di questo pomeriggio in via Agrigento a Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento. La vittima è Carmelo Contarini, muratore cinquantunenne, separato e padre di due figli, ucciso a coltellate, pare dopo un diverbio per futili motivi, forse dovuti all’alcool, sfociato nell’omicidio. Il cinquantunenne, dopo essere stato accoltellato, è finito dentro il canalone davanti l’abitazione alla sua residenza.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, della stazione di Cattolica Eraclea, o coordinati dal comando compagnia di Agrigento, che poco dopo, sempre in via Agrigento, hanno arrestato Giovanni Ferrera, pensionato di 66 anni, quale presunto responsabile del delitto.

Il presunto assassino è stato portato in caserma per essere interrogato, dove dovrà spiegare la dinamica dei fatti. Secondo quanto trapelato, la vittima e il 66enne si conoscevano da tempo, in quanto vicini di campagna, confinanti di terreno.