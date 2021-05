Cattolica Eraclea (Ag). Scontro moto auto: muore un Carabiniere 25enne, inutili i soccorsi

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi: un 25enne su una moto è morto a seguito di un scontro con un’auto

È accaduto sulla strada statale 115, in territorio di Cattolica Eraclea. La vittima è Davide Ciulla, di 25 anni, originario si Siculiana, carabiniere in servizio alla tenenza di Ribera. Secondo una prima ricostruzione il giovane militare era alla di una motocicletta, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrato conuna Fiat Puntoche viaggiava sullo stesso senso di marcia verso Ribera. Nel terribile impatto è stato scaraventato sull’asfalto mentre la motocicletta e’ finita a decine di metri di distanza.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 25enne. I rilievi sono stati eseguiti dalle pattuglie dei carabinieri e quella della Stradale dal distaccamento di Canicattì.