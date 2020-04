Cattolica Eraclea. Crolla nella notte un tratto della S.P. 30 che conduce a Minoa: in corso lavori di ripristino

Una frana nella notte ha interessato un tratto della SP 30 Cattolica-Eraclea Minoa e immediatamente sono scattati gli interventi di messa in sicurezza

Una frana ha interessato questa notte un tratto della Strada Provinciale n. 30 che conduce ad Eraclea Minoa. La carreggiata ha ceduto al km 9 per lo smottamento del terreno sottostante, provocando una voragine che ha interessato tutto lo spazio della corsia di marcia in direzione Eraclea Minoa.

Su segnalazione della protezione civile del Comune di Cattolica Eraclea sono prontamente intervenuti i cantonieri del Libero Consorzio di Agrigento coordinati dal geom. Eduardo Salemi (capocantoniere Marchica, cantonieri Scalia e Ienna), la Protezione Civile del Libero Consorzio con il funzionario responsabile dr. Marzio Tuttolomondo, gli operai dell’impresa che gestisce l’accordo quadro per la manutenzione delle strade del comparto ovest e la Protezione Civile del Comune di Cattolica Eraclea, che ha messo a disposizione alcune transenne.

I lavori di transennamento sono proseguiti sino a tarda notte, e già da oggi sono previsti gli interventi per la definitiva messa in sicurezza del tratto interessato dalla frana, ove vige ovviamente il senso unico alternato. Si invitano gli automobilisti che percorrono la SP 30 a prestare la massima attenzione in corrispondenza del tratto interessato (km 9, direzione Eraclea Minoa)