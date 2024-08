Cefalù (PA). Cedono i cavalletti: 56enne muore schiacciato dalla propria auto mentre la sta riparando

È rimasto schiacciato dalla sua auto mentre la stava riparando e i soccorso sono stati inutili

L’incidente è accaduto in contrada Timparossa a Cefalù, in provincia di Palermo. La vittima è Michele Culotta di 56 anni, originario di Isnello che lavorava come forestale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era sotto la sua Panda che era poggiata sui cavalletti per ripararla, quando per cause in corso di accertamento hanno ceduto, rimanendo schiacciato dalla vettura.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno liberato il corpo del 56enne e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri della compagnia di Cefalù.

Michele Culotta lavorava come forestale, era sposato e aveva una figlia, Irene, di 25 anni. I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di oggi sabato 41 agosto nella chiesa madre di Isnello.

Sotto shock la comunità di Isnello, sentito il cordoglio fi colleghi della Forestale: “Sei stato un collega esemplare. Umanamente e professionalmente una gran bella persona. Siamo profondamente addolorati, non ci sono parole per esprimere il dolore e la tristezza che si prova. Vicini nel dolore, porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.