Cefalù (PA). Operaio 51enne cade dal tetto di un caponnone e muore sul colpo

Un operaio è deceduto dopo una rovinosa caduta da un capannone sul quale stava lavorando: pare fosse senza la prevista imbracatura

È accaduto questa mattina in un cantiere per il raddoppio ferroviario Ogliastrillo-Castelbuono, nella zona di Cefalù. La vittima è Antonino Tamburo di 51 anni, originario di Cefalù. A dare la triste notizia, non senza polemiche, è stato il segretario provinciale della Fillea Cgil, Piero Cerauolo. Da quanto hanno appreso i sindacati, l’uomo mentre era al lavoro nel cantiere, sarebbe caduto nel vuoto durante la sostituzione di alcuni pannelli sulla copertura di un capannone che funge da riparo della “talpa” meccanica utilizzata per lo scavo della galleria in contrada Ogliastrillo.

“A noi risulta che sarebbe mancata l’imbracatura – afferma Piero Ceraulo, segretario provinciale della Fillea di Palermo – e questo è inammissibile”.