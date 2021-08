Cefalù (PA). Si schianta con l’auto contro un albero: perde la vita un giovane 21enne

Un giovane di 21 anni, Salvatore Rizzotto, originario di Termini Imerese, è morto questa mattina in un incidente stradale

È accaduto poco dopo le 7 di questa mattina sulla statale 113, nella zona del Santa Lucia, in territorio di Cefalù, nel palermitano. La vittima è un giovane di 21 anni, Salvatore Rizzotto, originario di Termini Imerese. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava a bordo della sua auto, quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un albero. L’impatto è stato violentissimo e il 21enne sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del giovane e i sanitari del 118 che nulla hanno potuto fare per salvarlo. I rilievi per stabilire la dinamica sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/