Cefalù (PA). Terrificate scontro sulla A20, Suv si incastra sotto camion: muore il conducente estratto dai pompieri

Un tragico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada Palermo-Messina: un Suv è finito incastrato sotto in camion. Morto sul colpo il conducente

E’ accaduto intorno 15,30 sulla A20 nella carreggiata in uscita da Palermo, all’altezza di Cefalù. Secondo quanto al momento comunicato dalle forze dell’ordine, un suv, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un mezzo pesante, rimanendo incastrato sotto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente, che sarebbe morto sul colpo, dalle lamiere contorte dell’auto, mentre l’autista del camion è stato soccorso dagli uomini del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale San Raffaele Giglio di Cefalù in codice rosso.

I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia stradale.