Cefalù. Scontro auto-scooter: muore una donna di 39 anni, miracolosamente illeso il figlio di 7anni

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri: nello scontro tra un’auto e uno scooter, una donna di 39 anni è deceduta. Miracolosamente illeso il figlio di sette anni

È accaduto intorno alle 17 in contrada Figurella sulla strada statale 113, nei pressi del palazzetto dello sport, all’ingresso del centro abitato di Cefalù. La vittima è Roberta Macajone 39 anni di Cefalù. Secondo una prima ricostruzione, la donna viaggiava su uno scooter insieme al figlio di sette anni, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto. Nel terribile impatto, Roberta Macajone è rimasta gravemente ferita, mentre il figlioletto è rimasto miracolosamente illeso.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 che hanno soccorso la donna trasportandola all’ospedale Giglio di Cefalù, dove però poco dopo l’arrivo è deceduta. Sull’incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Cefalù. La giovane donna, che da tempo lavorava in un centro commerciale cittadino, aveva da poco festeggiato il decimo anniversario di matrimonio col marito Vincenzo Filì, un agente immobiliare molto noto in città.

L’ amministrazione comunale, a nome della Città, si è unita al dolore della famiglia per la perdita della giovane concittadina ed ha annullato tutti gli eventi elettorali previsti per il fine settimana.