Cefalù. Tragico scontro frontale tra due auto: muore un 70enne. Inutili i soccorsi

Un tragico incidente stradale si è verificato nella prima serata di ieri: nello scontro tra due auto un uomo di 70 anni è morto sul colpo e due persone sono rimaste ferite

È accaduto intorno alle 20 sulla statale 113, all’altezza del Pollina resort, nei pressi di Cefalù. La vittima è Salvatore Giambelluca di 70 anni di Pollina, operaio in pensione con un lungo trascorso da emigrato in Germania, che fino a qualche anno prima di andare in pensione aveva lavorato nella struttura turistica della “Valtur”, dove proprio ieri sera era andato a trovare il figlio che lavora lì.

Secondo una prima ricostruzione, il pensionato era alla guida di una vecchia Fiat Panda, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Giulietta sulla quale viaggiavano due turisti. Nell’impatto il 70enne è morto sul colpo, mentre i due occupanti della Giulietta sono rimasti feriti.

Scattato l’allarme sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pensionato e soccorso i due feriti, le cui condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente.