Centrale Nucleare Zaporizhzhia, Grossi (AIEA- ONU): “Integrità violata”, russi terminano “azione anti-terrorismo”

“L’integrità fisica della centrale” di Zaporizhzhia “è stata ripetutamente violata” e questa è “una cosa che non può continuare”. A dirlo, il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, dopo l’ispezione avvenuta oggi.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) però non andrà via completamente dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia, infatti un certo numero di funzionari – tra gli 8 e i 12 – dell’agenzia resterà in loco a sorvegliare la situazione. A riferirlo Alexander Volga, capo dell’amministrazione militare-civile russa di Energodar.

Intanto da parte russa, dicono di aver terminato l’operazione antiterrorismo nell’area della centrale nucleare. Il ministero della Difesa russo aveva infatti dichiarato questa mattina che due gruppi di sabotatori ucraini – fino a 60 uomini – erano sbarcati sulla costa del bacino idrico di Kakhovka, tre chilometri a nord-est della centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel tentativo di prendere il controllo della struttura. In seguito, il capo dell’amministrazione militare-civile di Energodar, Alexander Volga, ha dichiarato che i sabotatori ucraini sono stati circondati e fermati.