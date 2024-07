Chi era il 20enne Thomas Matthew Crooks l’attentatore che ha sparato a Trump: era su un tetto a 150 metri di distanza

“Il mio nome è Thomas Matthew Crooks. Odio i repubblicani, odio Donald Trump”

È quanto si legge sul profilo Facebook del ventenne della Pennsylvania che ha sparato all’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una manifestazione in Pennsylvania. Crooks viveva a Bethel Park, sobborgo di Pittsburgh, e si era diplomato alla Bethel Park High School nel 2022. Il giovane frequentava “Demolition Ranch”, uno dei canali YouTube più popolari dedicati alle armi da fuoco. Lo riporta la Nbc spiegando di aver visionato le foto del corpo dell’attentatore colpito alla testa.

IL VIDEO CON L?ATTENTATORE MORTO SUL TETTO

Secondo l’Fbi il giovane era inserito nel registro degli elettori repubblicani. L’autore degli spari sul comizio di Donald Trump non aveva documenti di identificazione. Il 20enne ha sparato con un fucile in stile Ar da un tetto distante circa 150 metri dal palco dove Donald Trump stava facendo un comizio elettorale. Dopo i primi colpi, un cecchino del Secret Service lo ha individuato e ucciso. Lo riferiscono alcuni media Usa.

“Questa sera abbiamo avuto quello che chiamiamo un tentativo di omicidio contro il nostro ex presidente Donald Trump”, ha detto Kevin Rojek, l’agente speciale responsabile dell’ufficio locale dell’Fbi a Pittsburgh, parlando in una conferenza stampa a Butler in Pennsylvania, aggiungendo che gli investigatori non hanno ancora concluso gli accertamenti nella zona della sparatoria.

La protezione del Secret Service dell’ex presidente americano era stata rafforzata di recente. Lo riferisce la Cnn, citando fonti a conoscenza delle misure di sicurezza per Donald Trump. Un’analisi dell’Associated Press di oltre una dozzina di video e foto della scena del comizio di Donald Trump, nonché di immagini satellitari del sito, mostra che chi ha sparato è riuscito ad avvicinarsi sorprendentemente al palco dove stava parlando l’ex presidente. Secondo alcuni giornalisti, il tetto su cui si era appostato era a meno di 150 metri dal palco, una distanza dalla quale un tiratore decente avrebbe potuto ragionevolmente colpire un bersaglio di dimensioni umane.

Rimane da chiarire come Crooks sia riuscito a posizionarsi, non visto, su un tetto fuori dal perimetro del comizio ma comunque abbastanza vicino. Il comizio era iniziato alle 6 del pomeriggio locali (mezzanotte in Italia): i due-tre colpi che hanno ferito al volto e all’orecchio Trump sono partiti dopo 10-15 minuti. Trump si è salvato, ma uno spettatore è stato ucciso e altri due sono stati gravemente feriti.