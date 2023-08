“Chiamatemi Ferdinandea”: 18 e 19 Agosto – teatro del Mare a Menfi

Macchina organizzativa nuovamente in moto per tutto il cast, artistico e tecnico, di “Chiamatemi Ferdinandea”, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Salvatore Monte che debutterà il 18 ed il 19 Agosto al teatro del Mare di Menfi

Dopo il trasferimento da Sciacca a Menfi inizia oggi la nuova fase di promozione dello spettacolo. Nel frattempo è stata avviata la realizzazione delle nuove scenografie che contorneranno lo spettacolo.

“A seguito dello spostamento abbiamo immediatamente attivato il nostro laboratorio scenografico – afferma Salvatore Monte- che sta realizzando una scenografia binomio tra l’antico fascino del quartiere marinaro saccense e le nuove tecnologie digitali. Il nostro cast – aggiunge Monte – tornerà in sala prove per alcuni accorgimenti di rito. I nostri effetti scenografici e pirotecnici non subiranno variazioni”.

Seppur la compagnia affronterà nuove ed inaspettate spese non sarà applicata alcuna maggiorazione al costo del biglietto e, da lunedì, sarà possibile convertire i biglietti già precedentemente venduti per le nuove date previste a Menfi. Da lunedì a venerdì dalle ore 19:00 alle ore 21:00 il botteghino sito presso l’oratorio della chiesa di San Pietro sarà a disposizione del pubblico per il cambio biglietti.

Per le prenotazioni provenienti dai paesi limitrofi rimane a disposizione il servizio telefonico e whatsapp al numero 376 1611612