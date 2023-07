“Chiamatemi Ferdinandea” a Sciacca dal 3 al 6 Agosto: c’è anche il bus navetta

Manca poco meno di una settimana all’inizio della messa in scena dello spettacolo teatrale “Chiamatemi Ferdinandea” che si terrà a Sciacca dal 3 al 6 Agosto nella spiaggia di Contrada Muciare adiacente l’ex Museo del mare

L’organizzazione è entrata nella fase conclusiva delle prove e si prepara ad avviare gli allestimenti scenici.

La Prevendita dello spettacolo è aperta ed è sempre possibile contattare il numero 3761611612 per prenotare il proprio posto nella platea che sarà allestita in spiaggia e che conterà 500 posti a sedere.

Sotto il profilo organizzativo è opportuno comunicare che:

– Le aree parcheggio individuate riguardano l’ampia zona che insiste dopo la ditta Di Matteo in località Muciare e l’area del piazzale delle terme dove sarà presente una navetta per chi vorrà comodamente giungere all’ingresso dell’area spettacolo. Il costo della navetta A/R è di 1,00 euro;

– Rimane a disposizione del pubblico la strada pedonale di collegamento tra il viale delle Terme e la spiaggia dove avrà luogo lo spettacolo;

– L’ingresso all’area dello spettacolo avrà inizio dalle ore 20.15. Il pubblico compirà una piccola passeggiata costeggiando l’ex Museo del Mare e sarà introdotto nell’area pre spettacolo dove potrà ammirare una mostra di pittura per poi recarsi nella zona della platea;

– All’interno dell’area dello spettacolo il pubblico troverà un’area ristoro a disposizione. Tale area rimarrà attiva al servizio del pubblico per tutta la durata dell’evento;

– L’area di accesso del pubblico sarà monitorata dai volontari della protezione civile che offriranno le dovute indicazioni qualora necessario;

– Si invita il pubblico ad indossare scarpe comode;

– L’inizio dello spettacolo è fissato per le ore 21.15.

Tra le attività collaterali che anticipano la messa in scena dello spettacolo si segnala il convegno dal titolo “Ferdinandea – tra storia e leggenda” che si terrà sabato alle ore 20.30 nei locali della Lega navale Italiana. Il talk avrà come ospiti il Dott. Fabio Termine – Sindaco di Sciacca, l’Ing. Giuseppe Di Giovanna – Presidente Lega Navale sezione di Sciacca, il Dott. Fausto Grassa – Ricercatore Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Dott. Dino Catagnano – Dirigente Servizio 4 Dipartimento della Pesca Mediterranea Sicilia, il Dott. Giovanni Borsellino – Direttore del Flag “Il sole e l’azzurro”, l’Avv. Gaspare Falautano – Studioso ed ex Presidente della Lega Navale di Sciacca, la Dott.ssa Consuelo Ciaccio – Presidente Associazione “Sipario4” e il Dott. Salvatore Monte – Regista dello spettacolo “Chiamatemi Ferdinandea”. Il convegno è promosso dagli organizzatori in scientifica sinergia con l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Modererà l’incontro il giornalista Filippo Cardinale.

Ulteriori dettagli, in merito alla fase organizzativa, saranno resi noti nella giornata di martedi prossimo.