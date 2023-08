“Chiamatemi Ferdinandea”, debutto di domani sera al teatro del mare di Menfi: tutte le info

Tutto pronto per il debutto di domani sera al teatro del mare di Menfi per lo spettacolo “Chiamatemi Ferdinandea” che sarà replicato anche sabato

La messa in scena della leggenda musicale dedicata alla storia dell’isola Ferdinandea avrà inizio alle ore 21:15. Oggi sarà garantito un botteghino proprio nella cittadina di Menfi all’interno del MAHARIA in via Santi Bivona dalle ore 19:00 alle ore 22:00 con un punto vendita dedicato. Rimane a disposizione il servizio di prenotazione telefonica contattando il 3761611612.