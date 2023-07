Chiamatemi Ferdinandea: l’attrice Barbara Tabita presta la sua voce per l’ouverture ed il finale

È dell’attrice Barbara Tabita la voce fuori campo che aprirà e chiuderà la rappresentazione della leggenda musicale “Chiamatemi Ferdinandea” che sarà rappresentata a Sciacca dal 3 al 6 Agosto

L’opera vede la regia di Salvatore Monte e la partecipazione di un folto numero di artisti locali tra amatori e professionisti. Nelle prossime ore l’organizzazione renderà noto il sito della rappresentazione. Da domani sarà anche attiva la prevendita con modalità che saranno rese note nelle prossime ore.

Come da consuetudine, lo spettacolo annuale di Monte prevede la presenza di un artista di fama nazionale che contribuisce ad arricchire l’intero allestimento. L’ouverture e la chiusura dello spettacolo sono stati scritti dallo scrittore Saccense Lorenzo Raso che, per il terzo anno di fila, è elemento importante per l’intero allestimento.

Barbara Tabita, siciliana, eclettica attrice di teatro cinema e televisione Dopo la scuola del Teatro Stabile di Catania,perfeziona i suoi studi con R.Gordon dell’Actors Studios, con L.Clairet dell’Ecole de mimodrame de Paris, con Living theatre e con Giorgio Albertazzi, con cui debutta al teatro greco di Taormina e collabora per vari spettacoli( dal 1997 al 2002).

Al cinema la ricordiamo in “Come se fosse amore” dei Cavalli Marci, “Ho visto le stelle” V. Salemme e “Ti amo in tutte le lingue del mondo” e “lo e Marilyn” di Leonardo Pieraccioni e”il 7 e l’8″ di Ficarra e Picone. Dal 2010 entra a far parte del cast della fortunata serie “I Cesaroni”. Alla fine dello stesso anno esce al cinema “Natale in Sudafrica” per la regia di Neri Parenti. Tra i suoi lavori televisivi ricordiamo” il Commissario Montalbano, “La nuova squadra” “Incantesimo 8”, “il giudice mastrangelo”, “Agrodolce”. Dal 2010 al 2012 è stata testimonial di Greenpeace per la campagna Deforestazione zero. E’ testimonial del latte di mandorla. Nel 2011 è uno dei protagonisti della pluripremiata opera prima di P.Diliberto ( l’ex ienaPif)” La mafia uccide solo d’estate”.

Nel 2013 è protagonista dell’opera prima “Italo”di Alessia Scarso. Nel marzo 2014 è in onda su Rai 1 nel cast fisso di Fuoriclasse2 con Luciana Littizzet-to nel ruolo della prof di ginnastica. Nello stesso anno gira ” Ci devo pensare ” regia di Francesco Albanese per Rai cinema, “Italiano medio” di Maccio Capatonda per Medusa, “Lo Scambio “di Salvo Cuccia e ” Catturandi” fiction per Rai 1. Nel 2015 è la protagonista di “Matrimonio al sud” con Massimo Boldi e Biagio Izzo, interpreta contemporaneamente il ruolo di Anna nella fortunata commedia di Diego Abatantuono “Belli di Papà” per la regia di G. Chiesa,impegnata nel cinema non abbandona la tv, partecipando ad un progetto d’autore, una film per la tv con Lunetta Savino sulla vita di Peppino Impastato dal titolo “Felicia Impastato”.

Nel 2016 ancora con Massimo Boldi gira “Natale al Sud” e la serie tv con Maccio Capatonda, “Mariottide ” Per la 8 nel 2017 conduce per 100 puntate il talk show The real in co-conduzione con al- tre quattro donne Nel 2018 è in sala con la pellicola ” la Fuitina sbagliata”.

Nel 2021 gira la serie the bad guy per Amazon ed Indigo film con la regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi Nel 2022 gira ancora per Amazon e Notorious “l’estate più calda” con la regia di Matteo Pilati e nello stesso anno partecipa alla pellicola di Roberto Lipari “so tutto di voi”.