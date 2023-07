“Chiamatemi Ferdinandea”: Prove senza sosta in attesa del debutto il 3 agosto

Proseguono senza sosta le prove dello spettacolo “Chiamatemi Ferdinandea” che debutterà giovedì 3 Agosto nella spiaggia di Contrada Muciare a Sciacca

Il cast ha avviato da ieri la fase delle prove generali unendo il cast degli attori con i solisti diretti da Calogero Dimino ed Alessio Turturici ed il coro diretto da Riccardo Plaia. Nel frattempo procede la prevendita dello spettacolo; oltre al servizio di prenotazione telefonica dei biglietti, attraverso chiamata diretta o WhatsApp è possibile usufruire del Botteghino per il ritiro o l’acquisto di nuovi biglietti. Il botteghino, con il personale a disposizione del pubblico, sarà attivo nelle giornate di oggi martedi, mercoledi e venerdi nei locali dell’Oratorio di San Pietro, proprio accanto la parrocchia in via Porto. Il servizio sarà attivo dalle ore 19.00 alle ore 21.00.

Nelle prossime ore saranno resi noti tutti i dettagli relativi alle aree parcheggio ed alle fasi di ingresso all’area dello spettacolo. Per info e prenotazioni 376 1611612