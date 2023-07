“Chiamatemi Ferdinandea” riceve il patrocinio della “Real Casa di Borbone” che ne sancisce la valenza culturale

Un nuovo patrocinio giunge oggi alla compagnia che sta allestendo lo spettacolo dedicato alla leggenda dell’isola Ferdinandea



La Real Casa di Borbone delle Due Sicilie ha regnato sull’Italia Meridionale dal 1734 al 1861.

L’attuale capo della Real Casa è Sua Altezza Reale il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, il quale insieme a sua moglie, Sua Altezza Reale la Principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Castro, è molto attivo nella promozione dell’identità culturale, artistica, storica e spirituale dell’Italia Meridionale.

Dopo aver accolto la richiesta formulata in merito alla concessione di un patrocinio istituzionale in occasione dell’allestimento dello spettacolo teatrale “Chiamatemi Ferdinandea”, il regista dello spettacolo ha ricevuto in forma ufficiale la concessione del patrocinio della Real casa. Un ulteriore tassello che sancisce la valenza culturale dello spettacolo che riporta la memoria al lontano 1831 quando nella giornata del 12 luglio l’isola apparve agli occhi dei saccensi e non solo.