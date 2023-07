“Chiamatemi Ferdinandea” rispolverato antico filmato sulla scoperta del corallo ed ai misteri dell’isola ferdinandea

Aspettando “Chiamatemi Ferdinandea” – Antonello Licata rispolvera un antico filmato legato alla scoperta del corallo ed ai misteri dell’isola Ferdinandea

Un gruppo di cineamatori e subacquei esperti, nel 1980, partiti per una semplice e rilassante vacanza si recarono a Sciacca e dopo aver ripreso, quasi per caso, la storica banda di Sciacca “G. Verdi” si trasformarono in veri cronisti della Sciacca anni 80. Questo stesso gruppo, capitanato da Antonello Licata figlio del poeta del mare Vincenzo Licata, prese parte ad una battuta di pesca per filmare le acciughe ed il pesce azzurro appena pescato tra le reti, con il mare illuminato dalla luce della sole lampare. Immagini significative che raccontarono l’attività della flotta saccense.

In quella occasione Antonello Licata realizzò un filmato ad episodi. Il padre di Vincenzo Licata, nonché nonno di Antonello, fu il primo presidente della cooperativa dei pescatori ed il primo grande sostenitore del passaggio dalla vela al motore nelle imbarcazioni saccensi.

Tra questi episodi, ripresi con dovizia di dettagli, anche uno dedicato alla nota vicenda legata alla scoperta del corallo con alcuni giovanissimi attori come Elina Salomone e Giulio Ambrosetti che interpretarono Bettu Ammareddu e Tina, il tutto impreziosito con le musiche del noto Musicista Giuseppe Cusumano. Oggi, grazie ad Antonello Licata, consulente storico della compagnia che sta allestendo lo spettacolo “Chiamatemi Ferdinandea”, è stato recuperato e riadattato proprio questo episodio che viene donato alla città nella ricorrenza dell’emersione dell’Isola Ferdinandea avvenuta il 12 Luglio 1831 ed in vista dello spettacolo che sarà presentato alla stampa nella giornata di Sabato 15 Luglio e che sarà portato in scena dal 3 al 6 Agosto nella spiaggia di Contrada Muciare.

Il video esalta la storia d’amore tra Bertu e Tina legata alla più nota leggenda della scoperta del corallo. Con la regia dello stesso Antonello Licata e le parole narrate dal poeta Vincenzo Licata compiamo, insieme, un lungo salto nel passato omaggiando la storia, la leggenda ed i misteri legati al corallo di Sciacca e all’isola Ferdinandea.

Il rumore ed il suono della pellicola profumano di un passato carico di ricordi ed emozioni che racconta di una Sciacca sempre bella ed affascinante. Quella pesante cinepresa – dichiara Antonello Licata – che portammo nei fondali di Cammordino ( luogo delle riprese) ritorna oggi nello stesso mare attraverso la magia del teatro. Sebbene oggi sia un soprammobile profuma ancora della verde e fluttuante posidonia del mare di Sciacca.