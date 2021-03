Chiaramonte Gulfi (RG). Con la moto si scontra con camion: perde la vita un 35enne. Lascia compagna e 2 bambini

Tragico incidente stradale nella serata di ieri, un uomo è morto dopo essersi scontrato con la sua moto con un camion



L’incidente che si è verificato ieri sera in zona Pezze/contrada Orto Rabbito a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. La vittima è Adriano Parisi di 35 anni. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si trovava in sella ad una moto, quando per cause ancora in corso di accertamento, nei pressi di un incrocio si è scontrato con un camion. Nel terribile impatto il 35enne è rimasto gravemente ferito.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 del vicino PTE di Villaggio Gulfi, ma senza il medico, per carenza di personale, che ha trasportato l’uomo all’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove purtroppo è deceduto dopo qualche ora l’arrivo. Parisi lascia una compagna e due bambini.

Sull’incidente la procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale, i rilievi per stabilire la dinamica sono stati eseguiti dai carabinieri, che hanno sequestrato i mezzi coinvolti.