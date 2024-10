China Open: Alcaraz  batte Sinner dopo tre ore e mezza e tre set e trionfa a Pechino

Carlos Alcaraz si aggiudica la finale di Pechino avendo la meglio su Jannik Sinner dopo tre combattutissimi set: 7-6(8-6), 4-6, 6-7(3-7), durati tre ore e 21 minuti. Il n. 1 al mondo cede il titolo che aveva vinto lo scorso anno

Era la decima volta che i due tra i migliori tennisti al mondo si incontravano e non hanno deluso le attese, dando vita ad un match di grande intensità con punti spettacolari, rimonte e colpi di scena a conferma delle grandi capacità di entrambi. Lo spagnolo, con questa vittoria, si porta 7-4 nel bilancio complessivo degli scontri diretti, se si conta anche il primo duello al Challenger di Alicante del 2019, visto che l’altoatesino non lo batte proprio dalla semifinale di Pechino di un anno fa. Carlitos diventa così il primo giocatore a vincere almeno un ATP 500 su tutte le superfici, da quando questa categoria di tornei è stata introdotta in calendario nel 2009. Il murciano diventa anche il più giovane campione a Pechino dal 2006, quando vinse il 21enne Baghdatis, e il secondo spagnolo nell’albo d’oro dopo Nadal.

Sinner sportivamente si è complimentato con il suo avvrsario e al suo team: “State facendo un gran lavoro. Ti auguro il meglio, spero che ci potremo affrontare un altro paio di volte”, ha detto l’italiano durante la cerimonia di premiazione del torneo di Pechino vinto da Alcaraz. “Grazie a chi mi sta vicino, al mio team e alla mia famiglia, a tutti quelli che mi supportano quotidianamente e mi capiscono, e a volte non è facile. Il lavoro non finisce mai. Sono fiero di poter essere in questa posizione, fra pochi giorni ci sarà una nuova opportunità”, ha aggiunto riferendosi all’appuntamento di Shanghai”.

Anche Alcaraz ha avuto parole di elogio: “Jannik avrebbe potuto vincere in due set o in tre, io avrei potuto vincere in due, è stato un match molto equilibrato, ma lui ancora una volta ha dimostrato di essere il miglior giocatore al mondo, almeno per me. Il livello a cui sta giocando è incredibile. E’ un tennis di altissima qualità, a livello di colpi, fisicamente e mentalmente, è una bestia”. Lo spagnolo altrettanto sportivamente ha riconosciuto la forza di Jannik Sinner dopo l’epica battaglia finita in tre set: “Meriti tutti i successi che stai ottenendo in questo anno incredibile. Vedo quanto duro lavori, complimenti a te e a al tuo team. State facendo un grande lavoro e siete soprattutto delle persone incredibili”.