China Open: Jannik Sinner batte Bu in due set e vola in finale contro Alcaraz 

“È stato un match duro. Non conoscevo bene Bu. Non sapevo che cosa aspettarmi all’inizio. Ho giocato un buon primo set. Poi sono un po’ calato nella seconda frazione, ma sono riuscito a giocare un buon tie break”

Questo il commento a caldo di Jannik Sinner, dopo avere eliminato il cinese Bu Yunchaokete in due set nella seconda semifinale del China Open di Pechino con i parziali di 6-3, 7-6 (3). L’altoatesino con questa vittoria, vola in finale dove affronta Carlos Alcaraz che nell’altra sfida ha eliminato il russo Medvedev. Per il 23enne italiano, mercoledì sarà la 21esima finale in carriera, la settima dell’anno in corso. Finora l’azzurro ne ha vinte 16, sei su sei dall’inizio di quest’anno.

Il numero uno del ranking e del seeding, si è imposto sul 22enne cinese Yunchaokete Bu, 96 del ranking Atp, in gara grazie a una wild card, nel torneo Atp 500 dotato di un montepremi complessivo pari a 3 milioni e 891.650 dollari che si gioca sul cemento dell’Olympic Green Tennis Center di Pechino, associato a un Wta 1000. Per l’azzurro è tutt’altro che facile, soprattutto nella seconda frazione vinta al tie-break.

La seconda frazione è tutta disputata sul filo del rasoio, con il cinese che passa in vantaggio di un gioco e l’azzurro che pareggia più volte, fino alla rimonta finale e la vittoria al tie break.

È il 17esimo tie-break vinto da Jannik sugli ultimi 18 disputati. Un numero che conferma la capacità di concentrazione del tennista altoatesino nonostante la fase difficile che sta attraversando per le polemiche legate al presunto utilizzo del clostebol.

Mercoledì Sinner si troverà di fronte Alcaraz, numero 3 della classifica Atp e secondo favorito del tabellone, che nell’altra semifinale di oggi l’ha spuntata contro il russo Daniil Medvedev, quinto tennista più forte del mondo e terzo del seeding con i parziali di 7-5, 6-3.

Anche per Alcaraz che ha vinto 15 trofei, tre dei quali nel 2024, quella di mercoledì sarà la 21esima finale in carriera, la quinta del 2024. Nelle nove precedenti lo spagnolo è in vantaggio con cinque vittorie a quattro. Nell’anno in corso Alcaraz ha vinto due volte: nella semifinale del Roland Garros al quinto set e nella semifinale di Indian Wells al terzo.