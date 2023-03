Chiude la BMT di Napoli: presente delegazione Fijet Italia con il presidente Glaviano. Soddisfatto il patron De Negri

La Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli ha chiuso i battenti con soddisfazione per le colonne portanti del turismo. Presente qualificata delegazione FIJET ITALIA guidata dal presidente Giacomo Glaviano

E’ la cartina di tornasole della realtà della salute del turismo – ha detto il patron della manifestazione Angioletto De Negri per un “scoppiettante 2023″. Oltre 400 gli espositori che hanno accolto 10.500 visitatori professionali nei 4 padiglioni.100 buyer italiani e 70 da tutto il mondo con le associazioni di categoria che hanno assistito con grande interesse a 16 convegni e 4 workshop tematici.

Soddisfatto da ogni punto di vista l’ideatore di BMT, Angioletto de Negri.”La volontà comune è stata quella di far ripartire il turismo”.

Per il presidente dei giornalisti della FIJET Glaviano i numeri dell’esposizione promettono bene per il futuro.La presenza alla fiera di ben dodici Regioni con le strutture del Turismo,che hanno ospitato il governatore della Basilicata Vito Bardi, l’assessore della Regione Campania Felice Casucci, della Calabria Fausto Orsomarso, della Regione Lazio Valentina Corrado, della Regione Abruzzo Daniele D’Amario, il direttore marketing di promoturismo Friuli Venezia Giulia Bruno Bertero e tanti altri rappresentanti istituzionali confermano ancora una volta la valenza dell’evento che ha visto protagonista il ministro del turismo Daniela Santantanchè.

Positive le dichiarazioni degli espositori.

Andrea Mele, vicepresidente vicario di Astoi ha dichiarato: “Abbiammo registrato che la gente ha voglia di viaggiare, una voglia di partire, eravamo contenti con l’apertura dei corridoi turistici perché abbiamo subito visto una reazione importante. Continuiamo a chiedere con insistenza al governo ulteriori ristori,ma soprattutto una protezione per i nostri dipendenti con ammortizzatori sociali straordinari”.

Il presidente di Fto Franco Gattinoni ha dichiarato: “Il turismo fortunatamente è ripartito.È chiaro che anche quest’anno è un anno difficile però dobbiamo crederci, finalmente abbiamo le destinazioni aperte sia in entrata che in uscita. Con ottimismo ma anche con un sano realismo, siamo in un momento ancora molto difficile. Sul fronte delle destinazioni sarà ancora un anno di tanta Italia, non solo per le vacanze: c’è un interscambio, noi siamo 50 milioni, ma fuori ce ne sono 7 miliardi. Dobbiamo guardare al mondo nella sua globalizzazione”.

La presidente ENIT Ivana Jelinic ha detto: “Crediamo nei nostri territori, nelle bellezze e nelle opportunità che sanno creare e per il volano che possono essere per le nostre imprese. Chiaramente il nostro impegno è ora più che mai per permettere e dare più strumenti possibili alle nostre aziende per potersi specializzare sempre di più su questo segmento di mercato che riteniamo indispensabile”.

Alla BMT della Mostra d’Oltremare non poteva certamente mancare la presenza di Mangia’s:cuore italiano, modello di busines internazionale che punta a 90 milioni di euro di fatturato.Aeroviaggi nel 2022 aveva registrato 70 milioni. riuscendo a superare i livelli record del 2019.Marcello Mangia ha detto: In poco più di un anno abbiamo diminuito sensibilmente l’età media del nostro staff,che è passata da sopra i 57 anni a meno di 40 anni.

Alla Fiera d’Oltremare il giornalista Giacomo Glaviano assieme al presidente dell’Accademia di Studi Turistici e Manageriali Giuseppe Riticella ha presentato lo storico Hotel 4 stelle di Sciacca “La Paloma Blanca”, ristrutturato di recente, struttura che continuerà ad essere gestita dalla famiglia di Francesco Spoto con il supporto dei figli Alessandro, Giuseppe e Cecilia.Quindi nel centro storico di Sciacca sono disponibili ulteriori posti letto per i turisti:

“Ci impegniamo – ha detto Alessandro Spoto, direttore del Paloma, a fornire un’esperienza di alta qualità a tutti i nostri ospiti, dal momento in cui entrano nella nostra hall fino al check-out. Che sia un viaggio per affari o per piacere, può contare su di noi per rendere il suo soggiorno il più confortevole e il più piacevole.

Per concludere va detto che il bilancio di BMT è stato sicuramente positivo.Infatti già sono pronti i preparativi per l’edizione 2024, che si terrà sempre nei padiglioni della Mostra d’Oltremare nei giorni 14,15 e 16 Marzo.

By: Laura Arcilesi