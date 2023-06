Choc in Egitto: uomo ucciso da uno squalo mentre fa il bagno, la scena ripresa dai bagnanti. Il pesce è stato catturato

Uomo ucciso da uno squalo mentre fa il bagno, l’enorme pesce catturato e portato sulla spiaggia è stato ucciso dai bagnanti a calci e bastonate

è accaduto un paio di giorni addietro nel paradiso delle vacanze, la spiaggia di Hurgada, nota località turistica del Mar Rosso, in Egitto, dove un uomo è stato aggredito e ucciso in acqua da uno squalo. La drammatica scena è stata ripresa dai bagnanti che affollavano la spiaggia e poi hanno caricato il video sui social newtwork. Secondo il quotidiano locele al-Masry al-Youm, la vittima era un turista straniero che risiedeva in un villaggio della famosa località balneare.

Come si vede a fine video, una barca che si trovava nei pressi del luogo della tragedia ha cercato di soccorrere l’uomo ma senza successo. Il ministero dell’Ambiente egiziano, dopo l’incidente ha messo un divieto di balneazione e di altri sport acquatici per due giorni.

Il ministero ha reso noto inoltre che lo squalo è stato catturato con una grossa rete e portato sulla spiaggia su una piccola barca dove, i bagnanti unfuriati lo hanno ucciso. Alcune e riprese video mostrano persone che picchiano il pesce sopra la testa con quello che sembrava essere un palo di metallo o un bastone, calci e pugni. Lo squalo sembrava essere vivo mentre con un uncino conficcato nell’occhio si dibatteva sulla sabbia.