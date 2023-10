Chris Hemsworth a rischio Alzheimer: la star di Thor costretto a modificare il suo stile di vita

Chris Hemsworth, noto per la sua interpretazione di Thor, ha scoperto di avere una predisposizione genetica al morbo di Alzheimer ed ha modificato la sua routine quotidiana

“Sto incorporando più solitudine nella mia vita”, ha detto Hemsworth, 40 anni, a Men’s Health in una intervista pubblicata da Vanity Fair martedì 3 ottobre. “Sono sempre stato abbastanza coerente con i miei impegni di esercizio, ma ultimamente ho davvero sentito il l’importanza di prendersi del tempo per se stessi senza voci o stimoli esterni e di trovare tempo per la quiete”.

L’attore australiano ha scoperto di avere un rischio maggiore di contrarre l’Alzheimer durante le riprese della sua docuserie del National Geographic, Limitless, Per lo spettacolo, andato in onda nel novembre 2022, Hemsworth si è sottoposto a una serie di test genetici. I risultati hanno concluso che l’attore ha due copie del gene APOE4, una da ciascuno dei suoi genitori.

È come una persona su mille [che ha due copie del gene]… o una su 10.000. Non riesco a ricordare. Ma da otto a dieci volte più probabile”, ha detto a Vanity Fair delle sue possibilità di soffrire di questa malattia neurodegenerativa. “Da quando me lo hai detto, ho la sensazione che la mia memoria stia peggiorando. È un effetto placebo – o almeno sta avvenendo!”

La star di Thor: Love and Thunder è nota da tempo per mantenersi in perfetta forma fisica, lanciando anche il programma di allenamento Centr. Da quando ha scoperto il legame con l’Alzheimer, Hemsworth ha cambiato il suo stile quotidiano di fitness.

“Il mio peso oscilla molto a causa dei diversi ruoli e anche dei miei interessi riguardo allo sfidare il mio corpo in modi diversi. Ma lo sto facendo meno frequentemente di prima”, ha detto alla rivista. “Sto facendo più allenamenti cardio e di resistenza, che preferisco di gran lunga rispetto a sessioni pesanti di body building.”Hemsworth ha anche aggiunto che nel suo programma quotidiano fa più allenamenti per la salute mentale. .

“Faccio molta meditazione e lavoro sul respiro soprattutto durante le routine di sauna e bagno di ghiaccio”, ha spiegato nell’intervista. “Per me, il mio lavoro di consapevolezza preferito deriva dall’immersione in attività fisiche che mi permettono di essere pienamente presente e mi costringono a uscire dalla mia testa e nel mio corpo, in particolare il surf.”

Hemsworth – che ha avuto tre figli dalla moglie Elsa Pataky – cerca anche di “allontanarsi dalle chiacchiere interne” della sua mente limitando il tempo trascorso davanti allo schermo prima di andare a dormire e dormendo più ore ogni notte.