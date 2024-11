Chris Martin cantante dei Coldplay cade in una botola sul palco durante un concerto a Melbourne

Solo tanta paura per il cantante dei Coldplay, Chris Martin, che è caduto in una botola sul palco durante un concerto della sua band andato in scena a Melbourne, che si è subito rialzato

Nel video condiviso su X (che potete guardare in fondo a questo articolo), si vede Chris Martin camminare all’indietro sul palco prima di inciampare accidentalmente in una botola aperta.

Brutto un incidente sul palco di un concerto in Australia a lieto fine per il leader della band inglese, che nella serata di domenica 3 novembre 2024, a Melbourne è caduto in un botola del palco, causando sia al cantante di Paradise, 47 anni, che alle migliaia di persone di fronte a lui, assiepate sotto il palco per godersi lo show dei Coldplay, un grande spavento,

Chris Martin è inciampato mentre parlava alla folla di 50.000 persone al Marvel Stadium di Melbourne, durante il tour mondiale “Music of the Spheres”. La caduta è stata seguita da un forte sussulto da parte del pubblico. Pochi istanti dopo, un membro dello staff che si trovava vicino alla botola ha aiutato il cantante di Fix You a risalire sul palco. Per fortuna, il musicista non ha riportato ferite.