Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe decidere di riconoscere la Crimea, le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk (rispettivamente DPR e LPR), nonché le regioni di Kherson e Zaporozhye come parte della Russia. L’adesione dell’Ucraina alla NATO rimane la questione principale del conflitto

Lo ha detto alla TASS Christopher Helali, attivista per i diritti umani e membro del Partito comunista americano. “Le mie aspettative e previsioni riguardo alle iniziative di Trump per porre fine al conflitto in Ucraina sono più attenuate e moderate perché, ovviamente, credo che la Federazione Russa in questo momento abbia interesse a continuare l’operazione militare speciale in corso”.

Helali ha aggiunto che “È molto difficile prevedere che l’amministrazione Trump affermi che l’Ucraina non potrà mai aderire alla NATO. Hanno cercato di dire che potrebbero aderire forse tra 20-30 anni, ma la Federazione Russa non lo accetterà. Le preoccupazioni di sicurezza della Russia e i suoi interessi di sicurezza nazionale non permetteranno all’Ucraina di aderire alla NATO”, secondo l’esperto.

“Penso che potrebbe esserci un possibile riconoscimento della Crimea e degli altri territori liberati, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhye come parte della Russia”, ha continuato Helali. “Ma alla fine la vera questione dipende dall’adesione dell’Ucraina alla NATO e da ciò che l’alleanza NATO accetterà non solo in termini di accordo americano ma anche di futuro del blocco”.

All’inizio del mese, il consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, Mike Waltz, aveva affermato che non era realistico aspettarsi che la Russia potesse essere cacciata dai territori Ucraini annessi, compresa la Crimea.

Le regioni DPR, LPR, Zaporozhye e Kherson sono diventate parte della Russia in seguito ai referendum tenutisi lì dal 23 al 27 settembre 2022. La Crimea e Sebastopoli sono tornate alla Russia in seguito al referendum del marzo 2014 tenutosi durante il colpo di stato in Ucraina. Oltre l’80% degli aventi diritto al voto ha partecipato al referendum sulla penisola di Crimea, con il 96,7% e il 95,6% degli elettori di Crimea e Sebastopoli che hanno votato rispettivamente per la riunificazione con la Russia.