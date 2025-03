Ciclone Trump al Congresso. “L’America è tornata, è finita la tirannia woke. Per decenni derubati da tutti i Paesi, risponderemo dazio su dazio”

“Abbiamo realizzato più noi in 43 giorni di quanto la maggior parte delle amministrazioni realizzi in 4 o 8 anni, e abbiamo appena iniziato. Torno in quest’Aula per riferire che lo slancio dell’America è tornato. Il nostro spirito è tornato. Il nostro orgoglio è tornato. La nostra fiducia è tornata. E il sogno americano sta crescendo, più grande e migliore che mai. Il sogno americano non è stoppabile e il nostro Paese é sull’orlo di una rimonta come il mondo non ha mai visto e forse non vedrà mai più”

Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump durante il suo discorso fiume di un’ora e quaranta minuti sullo stato dell’Unione. Trump ha celebrato i risultati ottenuti nei primi 45 giorni della sua presidenza e svelato molti temi cardine della sua amministrazione oltre a promettere il raggiungimento del pareggio federale di bilancio.

“America is back”, “l’America è tornata”, ha esordito, rivendicando la sua vittoria elettorale come un mandato senza precedenti. “Sei settimane fa, sotto questa cupola, ho proclamato l’alba dell’età d’oro americana. Da allora, non abbiamo fatto altro che agire con rapidità e determinazione per inaugurare l’era più grande e di maggior successo della storia del nostro Paese”.

Applausi e grande entusiasmo dall’ala repubblicana ad ogni suo tema trattato. Alla presenza di svariati ospiti e con accanto la moglie Melania e l’immancabile Elon Musk. Ci sono state anche contestazioni, in primis quelle del deputato democratico Al Green, che è stato espulso dall’aula dopo aver più volte cercato di interrompere il discorso del presidente, accusandolo di non avere il mandato per smantellare i programmi sanitari e scuotendo il suo bastone da passeggio. Gli altri dem visibilemte tramortiti dall’aria che tirava, si sono limitati ad alzare in silenzio cartelli con scritte “Falso”, “Musk ruba” e “È una menzogna!”, ma nulla più.

Trump ha elogiato Elon Musk, in piedi nella galleria del pubblico. “Grazie Elon stai facendo un grande lavoro, apprezziamo il tuo lavoro, anche l’altra parte (riferita ai Democratici, che hanno risposto rumoreggiando, ndr). Il multimiliardario, in giacca e cravatta, ha ringraziato. Il tycoon ha anche annunciato che “Il nostro Paese non sarà più un Paese woke, un tema caro a Musk. Negli Usa ci sono solo due generi. “Ho messo fine alla dittatura del politicamente corretto. Abbiamo messo fine alla tirannia della cosiddetta politica sulla diversità, equità e inclusione”.

Tantissimi i temi trattati ne discorso

Il presidente ha ribadito al Congresso la volontà di “riprendersi” il Canale di Panama e la volontà di annettere la Groenlandia “in un modo o nell’altro”, definita una “terra strategicamente molto importante dal punto di vista militare per la nostra sicurezza”. “Rispetteremo la vostra volontà di autodeterminazione ma allo stesso tempo vi daremo il benvenuto a braccia aperte negli Stati Uniti se lo sceglierete, con gli Usa sarà più sicura e prospera”.

Il pareggio federale di bilancio. Gli ‘assistiti’ di 150 anni

“Nel prossimo futuro, voglio fare ciò che non è stato fatto in 24 anni: pareggiare il bilancio federale”. “Metteremo più soldi nelle tasche delle famiglie americane”. Trump ha ricordato, tra le anomalie della spesa federale, la pensione garantita a persone che avevano più di 150 anni. Una dichiarazione che ha provocato le proteste dei Democratici. La storia era stata già smentita nelle settimane precedenti, quando l’agenzia federale aveva spiegato che l’età di 150 anni era sta inserita per indicare in automatico nel sistema elettronico di classificazione le persone di cui mancavano i dati certi o erano incompleti.

La guerra dei dazi

“Siamo stati derubati per decenni da quasi tutti i Paesi della Terra, e non lasceremo più che succeda”, ha detto Trump, aggiungendo: “Qualsiasi tariffa ci verrà applicata, noi applicheremo loro una tariffa. Qualunque tassa ci applicheranno, noi applichiamo loro una tassa. E se loro applicheranno tariffe non monetarie per tenerci fuori dal loro mercato, allora noi applichiamo barriere non monetarie per tenerli fuori dal nostro mercato. Prenderemo trilioni di dollari e creeremo posti di lavoro come non abbiamo mai visto prima”.

L’Europa ha dato più soldi alla Russia che alla Ucraina

“Sto anche lavorando instancabilmente per porre fine al brutale conflitto in Ucraina. Milioni di ucraini e russi sono stati inutilmente uccisi o feriti in questo orribile e spietato conflitto, senza una fine in vista. Gli Stati Uniti hanno inviato centinaia di miliardi di dollari per sostenere la difesa dell’Ucraina. Nel frattempo, l’Europa ha tristemente speso più soldi per acquistare petrolio e gas dalla Russia di quanti ne abbia spesi per difendere l’Ucraina, di gran lunga! E Biden ha autorizzato più fondi in questa guerra di quanti l’Europa ne abbia stanziati”. “Volete che la guerra” in Ucraina “continui per altri cinque anni? Sì, direbbe Pocahontas”, ha poi detto Trump rivolgendosi ai banchi dei Democratici. Pocahontas è il soprannome che il tycoon ha dato alla senatrice Elizabeth Warren. La Democratica ha risposto sorridendo e applaudendo.

Ventuno milioni di clandestini grazie a Biden

“Negli ultimi quattro anni sono entrate negli Stati Uniti 21 milioni di persone, molte di loro assassini, trafficanti di esseri umani, membri delle gang e altri criminali da strade di città pericolose di tutto il mondo a causa della malata e molto pericolosa politica dei confini aperti da parte di Joe Biden. I Democratici hanno continuato a dire che serviva una nuova legge per contrastare l’immigrazione illegale. Ma alla fine ciò di cui avevamo davvero bisogno era un nuovo presidente. Riporteremo legge e ordine nelle nostre città messe sotto sopra dai lunatici radicali di sinistra”.