Cina avverte: “Applicheremo sanzioni in risposta a quelle statunitensi, Washington cambi rotta”

Pechino è pronta a rendere pan per focaccia a Washington se non cambierà rotta e non la smetterà di applicare “sanzioni illegali unilaterali contro i funzionari cinesi” e di “diffamare la Cina”

Sempre più tese le relazioni tra Cina e USA. Pechino risponderà specularmente, pan per focaccia, alle sanzioni dell’amministrazione statunitense a meno che Washington non cambi rotta. Lo ha detto oggi Liu Pengyu, portavoce dell’ambasciata cinese negli Stati Uniti, commentando le nuove sanzioni statunitensi contro i funzionari cinesi “imposti con il pretesto dei diritti umani”. Ieri infatti, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato restrizioni sui visti contro i funzionari cinesi che Washington ritiene siano coinvolti “nella repressione delle comunità religiose ed etniche emarginate” nello Xinjiang, Hong Kong e Tibet, così come nella “repressione transnazionale in tutto il mondo”.



Secondo il portavoce, le sanzioni annunciate dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti “violano seriamente il diritto internazionale e le norme di base che regolano le relazioni internazionali”. “La Cina si oppone fermamente e le condanna fermamente”, ha sottolineato il diplomatico, aggiungendo che “gli affari dello Xinjiang, del Tibet e di Hong Kong sono gli affari interni della Cina, e nessun paese straniero ha il diritto di interferire”.

Per il funzionario dell’ambasciata cinese, Pechino “sollecita gli Stati Uniti per fermare le calunnie contro la Cina” e chiede di “ritirire le sanzioni unilaterali illegali contro i funzionari cinesi”, “se gli Stati Uniti si rifiuteranno di cambiare rotta, la Cina non si tirerà indietro e risponderà a tono”, ha osservato il diplomatico cinese dicendo ancora che “la cosiddetta ‘repressione transnazionale’ è stata inventata dagli USA attraverso la fabbricazione di prove per perseguire gli ufficiali di pubblica sicurezza e altri funzionari del governo cinese”. “La Cina è fermamente contraria a questo”, ha concluso, dimostrando che le relazioni tra Cina e Usa non accennano a migliare, né sul fronte di Taiwan né su nessun altro.