Cina e Russia a Biden: “Relazioni solide, fine conflitto Ucraina quando obiettivi saranno raggiunti”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden risulta essere il destinatario di due distinte dichiarazioni di Mosca e Pechino che però sembrano dettare le condizioni dei rapporti delle due potenze tra loro e con Washington.

Mentre infatti a Mosca il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov dichiarava: “L’operazione militare speciale in Ucraina può finire con il raggiungimento dei suoi obiettivi – tra cui, ricordiamo, per Mosca vi è la ‘denazificazione’ dell’Ucraina –, o il raggiungimento degli obiettivi attraverso negoziati di pace, il che è possibile”. Risposta chiara al presidente americano Joe Biden secondo cui il conflitto in Ucraina “non finirà finché Putin non lascerà il Paese”.

A Pechino inoltre, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, sempre in risposta a una domanda sui giudizi del presidente Biden secondo cui la Cina starebbe cercando di “mantenere un po’ le distanze” dalla Russia per le vicende legate alla guerra all’Ucraina, ha dichiarato: “sano e stabile a lungo termine” lo sviluppo dei rapporti con Mosca. Aggiugendo che le relazioni tra Cina e Russia sono “solide” e Pechino è pronta a “portarle avanti costantemente nella giusta direzione”. Senza mai citare l’Ucraina, Zhao ha affermato che i legami russo-cinesi si basano “principalmente sull’elevata fiducia reciproca e sulla forza trainante endogena tra i due Paesi”.