Cina. Li Qiang è stato eletto nuovo primo ministro

Li Qiang, 63 anni, numero due nella gerarchia del Partito Comunista ed ex segretario del Partito Comunista di Shanghai, è il nuovo primo ministro cinese



Durante il quarto incontro plenario della prima sessione plenaria della quattordicesima Assemblea Nazionale del Popolo, l’organo legislativo del parlamento cinese, Li Qiang, con 2.936 voti a favore, tre contrari e otto delegati dell’Anp astenuti, è stato eletto nuovo primo ministro cinese.

Li è uno stretto alleato del presidente Xi Jinping, ed era stato nominato candidato primo ministro poco prima dell’elezione proprio da Xi, eletto ieri dall’Anp per la terza volta, all’unanimità, a capo dello Stato. Li Qiang subentra come premier a Li Keqiang – 67 anni, primo ministro per due mandati quinquennali a partire dal 2013 – che si ritirerà dalle cariche pubbliche al termine dei lavori dell’Anp, che si concluderanno lunedì prossimo.