Cina risponde al comunicato Nato: “provocatorio, pieno di bugie, calunnie e incitamenti alla guerra”

“La crisi ucraina si protrae da lungo tempo. Alleanza abbandoni la mentalità da Guerra fredda e la retorica belligerante. Come tutti sappiamo, la Cina non è l’artefice della crisi in Ucraina”

Lo ha detto un portavoce della missione cinese presso l’Unione europea in risposta alla dichiarazione finale del vertice Nato a Washington, nella qual si afferma che la Cina è diventata un sostegno decisivo per lo sforzo bellico della Russia in Ucraina e che Pechino continua a porre sfide sistemiche all’Europa e alla sicurezza.

La Cina definisce senza mezzi termini il comunicato del vertice della Nato, “provocatorio” e pieno di “evidenti bugie e calunnie”. Un portavoce della missione cinese presso l’Ue afferma: “Respingiamo fermamente e deploriamo le accuse e abbiamo presentato una forte rimostranza all’Alleanza”. Il riferimento di Pechino è in particolare ai paragrafi della dichiarazione nella quale si accusa la Cina di “ambizioni e politiche coercitive” che sfidano gli interessi, la sicurezza ed i valori della Nato e si denuncia il rapporto con la Russia e il sostegno che da a Mosca nella guerra in Ucraina.

Inoltre il portavoce ha affermato che “La crisi ucraina si protrae da lungo tempo. Ma chi sta aggiungendo benzina sul fuoco? Chi sta alimentando le fiamme? E chi sta cercando di ottenere guadagni per se stessi? La risposta è chiara a tutti”.

E ancora, dopo aver puntato l’indice contro “la mentalità da Guerra fredda e la retorica belligerante” degli alleati riuniti a Washington per il summit del 75mo anniversario, la rappresentanza cinese a Bruxelles esorta ancora: “Invece di usare gli altri come capro espiatorio, la Nato dovrebbe riflettere su sé stessa e prendere azioni vere per disinnescare la situazione e risolvere i problemi”.

Infine, il monito o sarebbe meglio dire minaccia, a stare fuori dalla regione dell’Indo Pacifico, un’area di sviluppo pacifico e non di competizione geopolitica: “La Nato – conclude il portavoce – mantenga il suo ruolo come organizzazione difensiva regionale nel Nord atlantico”.