Cina testa un nuovo missile balistico intercontinentale e pubblica le foto

Nella giornata di ieri Pechino ha eseguito il test del nuovo missile balistico intercontinentale Df-31 e questa mattina ha diffuso le foto del lancio perfettamente riuscito

Si è trattato del primo test effettuato dall’esercito popolare di liberazione cinese sui cieli del Pacifico dal maggio del 1980, quando furono sparati almeno un paio di Df-5. Il governo cinese ha comunicato alla Francia che avrebbe effettuato il test nel Pacifico prima del lancio. “Le autorità cinesi avevano precedentemente informato le controparti francesi del test, che non mancheranno di rendere nota la loro posizione su questo test quando sarà il momento”, ha affermato l’Alto Commissariato della Polinesia francese in una nota.

La Rocket Force, l’unità dell’elite che ha in carico i missili convenzionali e nucleari, ha verificato che il vettore “è atterrato con precisione nella zona marittima predeterminata” a conclusione “del primo test a pieno raggio” di un vettore Icbm, hanno riferito il media statali di Pechino.

Secondo le prime rilevazioni, il secondo e il terzo stadio del missile sono caduti vicino alle Filippine, fatto che non lo rende un segnale specifico rivolto a Manila tra le aspre tensioni territoriali in corso, visto che tutto ciò che la Cina fa volare o navigare verso il Pacifico deve passare sopra o attraverso la cosiddetta prima catena di isole, di cui Taiwan è il perno.

Quanto alle notifiche preventive inviate “alle parti interessate” sul lancio citate dall’agenzia statale Xinhua, il Giappone ha affermato di non aver ricevuto alcun avviso da Pechino sui suoi piani, insieme ad Australia e Nuova Zelanda.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha riferito di aver ricevuto una “qualche” notifica da Pechino.