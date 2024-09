Cina: Usa smettano di diffamarci e imporre sanzioni contro le aziende cinesi per la crisi ucraina

“Gli Stati Uniti dovrebbero smettere di diffamare e accusare senza fondamento la Cina e di imporre indiscriminatamente sanzioni”

Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi al segretario di Stato americano Antony Blinken durante l’incontro a New York.in una dichiarazione sul sito web del ministero degli Esteri cinese.

Wang Yi ha messo ammonito gli Stati Uniti dall’utilizzare la questione dell’Ucraina per fomentare lo scontro. “La Cina ha sempre insistito nel promuovere la pace e i negoziati, e ha compiuto sforzi per perseguire una soluzione politica”, ha continuato Wang Yi.

“Gli Stati Uniti non possono sempre comportarsi in modo doppio nei confronti della Cina”, ha affermato Wang Yi in una dichiarazione pubblicata sul sito web del Ministero degli Esteri cinese. “Da un lato stai contenendo e reprimendo senza tante cerimonie la Cina e dall’altro stai parlando di cooperazione”.

Poiché gli Stati Uniti hanno ripetutamente affermato di non avere intenzione di entrare in un conflitto con la Cina, è necessario stabilire una corretta intesa fin dall’inizio e poi costruire un rapporto adeguato, ha detto Wang Yi a Blinken.

In precedenza, Wang Yi ha incontrato a New York il consigliere per la politica estera del presidente brasiliano, Celso Amorim, e ha affermato che Cina, Brasile e altri paesi del Sud del mondo istituiranno una piattaforma di Amici della Pace per cercare una soluzione pacifica alla crisi ucraina. Ha detto che non si tratterà di un gruppo chiuso, ma di una piattaforma aperta alla ricerca di un dialogo inclusivo.