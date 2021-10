Cinque attività per migliorare la propria salute mentale e produttività sul lavoro

Essere mentalmente sani e felici è un processo di apprendimento che dura tutta una vita, per cui non si tratta di una soluzione rapida che ci aiuta ad essere immediatamente più produttivi.

Non importa quale sia il vostro metodo preferito, quelle attività che tanto vi piace praticare non solo vi rendono più felici, ma sono anche essenziali per una buona salute mentale che, a sua volta, si riflette in una migliore qualità della vita e nel benessere generale.

Esistono molti modi per iniziare a ridurre lo stress, mantenere il cervello allenato, liberare la mente, finire la lista delle cose da fare e collaborare con i colleghi in modo mirato.

(H2) Che attività svolgere per migliorare la propria salute mentale e produttività?

Secondo l’Università di Oxford, avere una buona salute mentale permette di essere molto più produttivi. In uno studio, hanno scoperto che gli impiegati felici erano il 13% più produttivi al lavoro.

È importante rendersi conto del fatto che il benessere coinvolge la mente così come il corpo e lo spirito, e gioca un ruolo importantissimo nel modo in cui si affronta la vita e, di conseguenza, anche il proprio lavoro.

Ecco alcune attività poco conosciute, praticate in tutto il mondo, che possono aiutarvi a migliorare la vostra salute mentale e quindi la vostra produttività.

(H3) India: Yoga della risata

Grazie a Madan Kataria, un medico di Mumbai che ha fondato lo yoga della risata nel 1997, molte persone in tutto il mondo hanno potuto migliorare la propria qualità di vita e il proprio benessere attraverso la risata nello yoga.

Kataria sostiene che lo yoga della risata si basa sul fatto scientifico che il corpo non è in grado di distinguere una risata forzata e una risata reale.

Per cui, anche se si fa finta di ridere, il proprio corpo si sentirà comunque meglio dopo una sessione di yoga della risata.

Nel 2002, Charles Schaefer, uno psicologo della Fairleigh Dickinson University, ha confermato questa teoria, dopo aver condotto uno studio su come la risata forzata influenzava l’umore dei suoi studenti, i quali – sorridendo o ridendo per un minuto al giorno – stavano riscontrando dei miglioramenti sul proprio umore.

(H3) Giappone: Inemuri, la pratica di addormentarsi in pubblico

Inemuri, l’arte di dormire giapponese, mira a ripristinare l’energia e la produttività. Questa tecnica di riposo consiste nel trascorrere un breve periodo di tempo addormentato in un luogo pubblico, come in metropolitana, a scuola o in ufficio.

Infatti, per quanto per gli europei possa sembrare una pratica assurda, in Giappone vedere persone appisolarsi in ufficio sulla propria scrivania non è solo normale, ma è anche visto come un vanto, in quanto si tratta del risultato dello sfinimento che comporta un lavoro d’ufficio.

Pertanto, l’usanza giapponese dell’inemuri offre un modo per essere temporaneamente distaccati dallo stress della vita quotidiana, per poi sentirsi meglio subito dopo ed affrontare la giornata nel migliore dei modi.

(H3) Svezia: Settimane di lavoro più corte e più vacanze pagate

E se il giovedì fosse il nuovo venerdì? Molti paesi stanno sperimentando settimane lavorative più brevi e pacchetti di ferie pagate più generosi, perché si crede che possano aumentare la produttività e i livelli di soddisfazione dei dipendenti.

La Svezia ha attuato queste misure per anni, ed oggi molte aziende del paese offrono giornate lavorative di 6 ore.

La teoria dietro questa proposta è che i team sono più felici lavorando per un’azienda che valorizza il loro tempo, incoraggiandoli a dare il massimo sforzo nelle ore di lavoro.

Simile ai benefici per la salute mentale di settimane di lavoro più brevi, è stato anche dimostrato che fare vacanze regolari aumenta i livelli di produttività, le prestazioni lavorative, combatte lo sfinimento, ed è stato anche collegato a una vita più lunga.

(H3) Scandinavia: Seguire uno stile di vita minimalista

Il minimalismo scandinavo riguarda la semplicità, la purezza e la calma.

Meno hai, meglio stai. Infatti, alcuni studi mostrano che le persone con case più pulite e con meno oggetti tendono a sentire meno ansia.

Invece di comprare più cose, bisogna cercare di dare la priorità alla qualità piuttosto che alla quantità. Mettere in ordine le proprie cose, e investire in esperienze che generano endorfine, come fare un’escursione nella natura o imparare una nuova abilità, rende molto più felici che andare in giro per negozi a fare shopping.

(H3) Sudafrica: Ubuntu

La parola Ubuntu deriva dalle lingue Zulu e Xhosa dell’Africa meridionale, che viene definita come “la celebrazione dell’umanità, della compassione e della gentilezza verso gli altri”.

Piccole azioni di gentilezza e bontà possono contribuire significativamente al proprio benessere. Fare del bene per sentirsi bene, come si dice, perché non possiamo mai sapere che tipo di battaglia sta combattendo ogni persona che incontriamo sul nostro cammino.

In conclusione, è ormai abbastanza chiaro che una buona salute mentale è essenziale per una vita appagante. Bisogna iniziare a dare alla nostra mente e al nostro corpo una pausa e un momento di relax, ed incoraggiare il nostro team di lavoro, o la nostra famiglia, a fare lo stesso.

Sarebbe quindi interessante fare questo viaggio metaforico intorno al mondo incorporando queste pratiche di benessere nella propria routine settimanale, e vedere in prima persona come una buona salute mentale migliora il corpo, la mente e la produttività.